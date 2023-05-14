نهيان بن مبارك يكرم 255 خريجاً وخريجة من جامعة دبي

دبي (وام)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، 255 خريجاً وخريجة من جامعة دبي - الدفعة العشرين «دفعة الاستدامة»، لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في الحفل الذي أقيم بقاعة مسرح «أوبرا دبي».

حضر الحفل، معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة، قائلاً: إن احتفالنا اليوم، إنما هو في واقع الأمر احتفال بدعم قادة الدولة والمجتمع للجامعات، وحرصهم على أن تكون هذه الجامعات، ومنها جامعة دبي، قادرة تماماً، على أداء دورها الحيوي والأساسي في مسيرة المجتمع، إن دولتنا، ولله الحمد، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسير برعاية قادتها الكرام، بقناعة تامة، وإدراك واضح، بدور الجامعات، في تشكيل مستقبل الوطن.

تهنئة

هنأ معاليه أسر وأصدقاء الخريجين والخريجات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين في جامعة دبي، ودعا الله أن يوفقهم جميعاً، إلى كل عملٍ نافع.

ثم قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يرافقه ماجد حمد الشامسي، والدكتور عيسى البستكي، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، وسط فرحتهم وسعادتهم بالنجاح وجني الثمار.