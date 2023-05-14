«التعليم الإيجابي» نهج مبتكر لتعزيز صحة السكان

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت أمس، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للتمريض والقبالة SINMC، الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والذي عقد تحت شعار «تشكيل مستقبل الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا والممارسات القائمة على الأدلة»، حيث ناقش المؤتمر أحدث المستجدات والمواضيع الطبية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وتضمن المؤتمر برنامج علمي وموضوعات تهم طاقم التمريض وطلاب التمريض وغيرهم من المهتمين، كما ناقش أحدث الأبحاث والاتجاهات والأولويات في التمريض، حيث تمت مناقشة 60 ورقة عمل، على مدار 12 جلسة، كما تم تنظيم 5 ورشات عمل.

وشهدت الجلسات تقديم نُهج مبتكرة في مجال تعزيز الصحة وصحة السكان لتعزيز الرفاه والإنصاف والحصول على الرعاية، كما تمت مناقشة الدور الإيجابي في التعليم في أنظمة الرعاية الصحية، وسلط المؤتمر الضوء على التطورات وتأثير السياسات والتطوير التنظيمي في مجال الرعاية الصحية.

وأكد مؤيد محمد حسين، مدير التمريض في شركة «صحة»، أن الحدث الذي عقد على مدار اليومين الماضيين أتاح فرصة تعزيز طواقم التمريض، وزيادة خبراتهم السريرية، وتحسين مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، حيث تم تصميم برنامج المؤتمر لتلبية احتياجات طاقم التمريض، وتقديم جلسات وورش عمل تركز على التواصل والتعاطف، والعمل الجماعي والرعاية الذاتية، حيث تمثل هذه المهارات ركائز أساسية لبناء علاقات قوية مع المرضى والزملاء وفريق الرعاية الصحية، مما يعمل على تحقيق نتائج أفضل للمرضى وممارسة تمريض أكثر إرضاءً.

وأكدت شيخة جمعة الشامسي، رئيس المؤتمر ومدير التمريض - مستشفى العين، أن هذا المؤتمر يشكل إضافة نوعية لطاقم التمريض في مستشفيات «صحة» وعلى مستوى الدولة، حيث وجهت الدعوة لكل المنضمين لطواقم التمريض على مستوى الدولة، ومن المعروف أن التمريض في الإمارات حقق قفزات مهمة، وأصبح جاذباً للإناث والذكور، وحقق ارتفاعاً في نسبة التوطين عن السابق، كما أن الحوافز والمزايا المقدمة للتمريض في الدولة أصبحت جاذبة لكل الجنسيات، ويعد التمريض في الدولة من أرقى وأفضل تمريض في المنطقة، وهناك اهتمام من القيادة الرشيدة بالحفاظ على ما وصلت إليه الرعاية الصحية بالدولة.

وأضافت: لذا تم اختيار موضوعات المؤتمر وجلساته بعناية، وبما يلبي التطور الطبي في مختلف النواحي، كما يلعب طاقم التمريض دوراً حاسماً في تقديم الرعاية الأولية للمرضى، ومن الضروري أن نوفر لهم منصة للتعزيز معارفهم، وضمان الاطلاع الدائم بالتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.

خبرات

وأكدت الدكتورة صفاء المصطفى نائب رئيس جمعية التمريض الإماراتية، أن التمريض في دولة الإمارات يُعد من أرقى المهن بالمنطقة، وأصبح التمريض يحظى بثقة عالمية، والمؤتمر فرصة لاكتساب الخبرات من خلال متحدثين وخبراء عالميين، تطرقوا إلى أحدث المستجدات في مجال التمريض بما يفعل دور التمريض، وما يخص التكنولوجيا الحديثة والتمريض من الناحيتين العلمية والعملية، ولفتت إلى أن جمعية التمريض الإماراتية قدمت عرضاً حول التمريض في الدولة، دعت فيها إلى انضمام الطواقم التمريضية إلى الجمعية، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية وبرامج التوعية المتنوعة.

فوائد

قالت أسماء البلوشي - عضو لجنة برنامج صحة لتوطين التمريض والقبالة: إن هذا المؤتمر حقق فوائد مهمة للمشاركين والمشاركات، خاصة مع وجود تخصصات كثيرة في التمريض، وكل تخصص يحتاج إلى معرفة الجديد خاصة مع تسارع الإنجازات الطبية.. ونحن سعداء بوجودنا في هذا المؤتمر الذي يُعد كاشفاً لما توليه الدولة من اهتمام وارتقاء بالرعاية الصحية..

واستعرضت إيمان العمري، (ممرض تثقيف تمريض أول من مستشفى مدينة زايد)، مشروع لتحسين جودة حياة المرضى الموجودين بالرعاية المنزلية في منطقة الظفرة، وخاصة الذين يعانون مشكلات التقرح أو الجروح، التي يتسبب فيها طول المكوث بالفراش أو الكراسي المتحركة، وتم إعداد دراسة حول أفضل الممارسات للعناية بهذه الشريحة، وتبين من خلال دراسة أن 18 من المرضى يعانون جروحاً، نتيجة النوم الطويل في السرير والاستعانة بأعشاب لا علاقة لها بالعلاج، وتم التوصل إلى عدد من الإجراءات منها تثقيف الأهل والمرافقين للمريض .