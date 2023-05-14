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«كهرباء الشارقة» تنفذ 6 مشاريع لإلغاء الخطوط الهوائية

«كهرباء الشارقة» تنفذ 6 مشاريع لإلغاء الخطوط الهوائية
15 مايو 2023 01:54

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشاريع التطويرية بالمنطقة الوسطى خلال الربع الأول من عام 2023 تضمنت تنفيذ 6 مشاريع إلغاء خطوط هوائية وتم تمديد كابلات بمسافة 54.95 كم بتكلفة قدرها 25,951,931 درهماً كما تم تنفيذ 5 مشاريع لإنارة الطرق تم خلالها تركيب 279 عمود إنارة جديداً وتمديد كابلات بمسافة 18.640 كم بتكلفة قدرها 1,418,877 درهماً وتم تنفيذ مشروع لتعديل الشبكة بتمديد كابلات بمسافة 12 كم وبتكلفة قدرها 4,841,651 درهماً.
وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى، أن مشروعات التطوير التي نفذتها الإدارة بالمنطقة الوسطى ساهمت في الارتقاء بالخدمات وتحقيق استقرار وثبات الشبكات في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية.
وأشار إلى أن إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على تطوير خدماتها للمشتركين من خلال توفير وقتهم وجهدهم والسعي الدائم لاستخدام كافة التقنيات الحديثة المتاحة في تنفيذ أعمالها وتسهيل الإجراءات بما يحقق رضا المشتركين، وتستقبل المتعاملين في مبنى إدارة المنطقة الوسطى في منطقة البطائح لتقديم خدمات سداد فواتير الاستهلاك ورسوم التوصيل والمخالفات وعقود الإيجار وعدم الممانعات وذلك لخدمة الأهالي والتيسير عليهم.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً منها لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

الشارقة
كهرباء الشارقة
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