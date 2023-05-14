«النقل المتكامل» يصدر 32 ألف تصريح لمركبات نقل البضائع

هالة الخياط (أبوظبي)

أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، 32.556 تصريحاً لمركبات نقل البضائع، و2647 تصريحاً لشركات نقل البضائع، منذ بدء تطبيق اللائحة التنظيمية لنقل البضائع بإمارة أبوظبي في أكتوبر الماضي.

وأصدر المركز خلال الفترة نفسها 194 تصريحاً لسائقي مركبات نقل البضائع، وأجرى فحصاً لـ 287.705 شاحنات في محطات الأوزان المحورية.

وتوجه المركز بالشكر لجميع الشركات والجهات التي تزاول أنشطة نقل البضائع في الإمارة لالتزامها بأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع، لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق.

وحرصاً على تعزيز مستويات الأمن والسلامة على طرق الإمارة، يواصل المركز تنفيذ حملاته التوعوية لتوجيه سائقي المركبات الثقيلة بضرورة الالتزام بالأوزان المحددة في اللائحة التنظيمية لنقل البضائع. ودعا مركز النقل المتكامل جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أياً من أنشطة نقل البضائع للعمل على توفير كافة المتطلبات، وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة التنظيمية، بما فيها التقدم بطلب الحصول على تصريح مزاولة نشاط عبر منصة «أساطيل». كما يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط والأفراد والجهات ملاك مركبات نقل البضائع الحصول من مركز النقل المتكامل على تصريح تشغيل مركبة نقل بضائع وتصريح مزاولة مهنة للسائقين، وذلك عبر منصة «أساطيل» أيضاً.

وتعد منصة «أساطيل»، منظومة إلكترونية ترتبط ببرمجيات تتبع وقاعدة بيانات مركزية تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات، من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، حيث تدعم الجهات المعنية في تنظيم تتبع حركة المركبات التابعة لها، وتحديد مواقع المركبات بشكل آني وتنظيم العمليات التشغيلية ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور.

ومن اشتراطات «أساطيل» الربط مع المنصة، سواء بتركيب وتشغيل أجهزة تتبع إلكتروني في المركبات وربطها بالمنظومة الإلكترونية أو بربط الأجهزة أو الأنظمة المستخدمة في المركبة، على أن تكون الأجهزة المستخدمة وتشغيلها وصيانتها متوافقة مع المتطلبات الفنية المعتمدة.

مخالفة مزاولة النشاط

ونص جدول المخالفات على أن قيمة مخالفة مزاولة النشاط في الإمارة دون الحصول على تصريح من المركز تبلغ 10 آلاف درهم، و4000 درهم مخالفة تشغيل مركبة نقل دون تركيب نظام التتبع (GPS) أو عدم تشغيله أو تعطيله أو عدم ربطه مع النظام لدى المركز، و3000 درهم مزاولة أي نشاط آخر غير المصرح به من المركز، بالإضافة إلى 4 مخالفات بقيمة 1000 درهم، وهي «مزاولة النشاط بتصريح منتهي الصلاحية، وتشغيل مركبة نقل غير مصرح لها بمزاولة النشاط، وعدم إلغاء تصريح السائق عند انتهاء عمله مع المشغل، ومخالفة شروط تصريح مزاولة النشاط».

الشروط القانونية

طبقاً للائحة التنظيمية، يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.

وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.

وتضمنت اللائحة جدول المخالفات والغرامات لمشغلي أنشطة نقل البضائع في أبوظبي، بغرامات تتراوح من 200 إلى 10 آلاف درهم، وذلك بعد إعلان تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع والهادفة إلى تنظيم مزاولة أنشطة نقل البضائع، ورفع مستوى السلامة المرورية لمركبات نقل البضائع، والحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق.