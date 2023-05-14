شرطة أبوظبي تنظم دورة «الكشف عن المتفجرات»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، دورة تخصصية للكشف عن المتفجرات بواسطة الكلاب البوليسية في المعهد الإقليمي للتفتيش الأمني K9، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية باستخدام أفضل الأساليب التدريبية للكشف عن المتفجرات في تنفيذ المهام الأمنية ونقل المعرفة. وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أهمية دور الكلاب البوليسية في مكافحة الجريمة والمشاركة بفعالية في تعزيز مسيرة الأمن والأمان وتقفي آثار المجرمين، والقيام بالعديد من المهام الأمنية.

وأوضح أن مهام وتخصصات الكلاب البوليسية توسعت بشكل كبير من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تدريب الكلاب على مهارات الكشف والبحث عن بعد، حيث يتم استخدامها في المجالات الأمنية المختلفة، من بينها الكشف عن المخدرات والأسلحة، والبحث عن الأحياء والجثث، وفض الشغب والاقتحام.

واطلع العميد جمال حبش مدير إدارة التفتيش الأمني، على السيناريوهات المطبقة، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة التي يحققها مدربو الكلاب البوليسية والمؤسسات الأمنية والشرطية، في الاستخدام الأمثل لها، وتقديم الحلول الملائمة لمواجهة التحديات ذات الصلة بالتدريب والتفتيش والرعاية البيطرية.