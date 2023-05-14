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شرطة دبي: أساليب مبتكرة لتأمين الفعاليات المجتمعية

خلال تسلم السيارة الجديدة المخصصة للمشاركات المجتمعية (من المصدر)
15 مايو 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

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التقى العقيد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، بمحمد حسامي، مدير عام العمليات في شركة بي إم دبليو، وعتيق الرحمن، المدير التنفيذي المالي لشركة بي إم دبليو للسيارات.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره العقيد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، والعقيد عبد الله عتيق الكاش، مدير إدارة الفعاليات والمواكب، والنقيب جاسم محمد عبد الله، رئيس قسم الفعاليات، والملازم أول جمعة أحمد سالم، رئيس قسم النقليات، استعراض أوجه التعاون وتعزيز علاقات الشراكة بين شرطة دبي وشركة بي إم دبليو بما يخدم المجتمع، بالإضافة إلى استعراض المواضيع المتعلقة بسيارات الشرطة.
وقال العقيد عصام العور، إن الخدمات المقدمة من شركة بي إم دبليو للسيارات تلبي تعهدات القيادة العامة لشرطة دبي في المشاركات المجتمعية والفعاليات، مثمناً الشراكات والتعاون بين شرطة دبي والدوائر والمؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة في الدولة.
وأكد العقيد العور سعي شرطة دبي من خلال دوريات الشرطة إلى تعزيز وجودها الأمني والمروري في جميع المناسبات والفعاليات المهمة في الإمارة، بهدف بسط الأمن والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية بأساليب مبتكرة تسلّط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات والقوانين المرورية.
من جانبه، أعرب كل من محمد حسامي وعتيق الرحمن، عن شكرهما للقيادة العامة لشرطة دبي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

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