«التربية» تنفذ الرقابة على جميع المدارس الحكومية ميدانياً وافتراضياً

دينا جوني (دبي)

بدأت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ زيارات الرقابة المدرسية تنفيذاً لـ«الإطار الوطني لامتثال المدارس الحكومية في دولة الإمارات»، الذي صدر بناء على توجيهات مجلس التعليم والموارد البشرية.

ويعمل الإطار على ضمان امتثال كافة المدارس الحكومية في الدولة للقوانين واللوائح والسياسات والنظم وقواعد العمل والممارسات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتنفذ الزيارات لتشمل سنوياً جميع المدارس الحكومية بنسبة 100%. وقد تمّ إعداد الإطار لحوكمة وتنظيم عمليات تخطيط وتنفيذ زيارات الامتثال للمدارس الحكومية، وتوحيد أدوات ومجالات بنود الامتثال على المستوى الوطني.

وشدد الإطار على الالتزام بعشرة ضوابط لزيارات الامتثال للمدارس الحكومية، منها تنفيذ زيارة الامتثال العامة وذات هدف من قبل الوزارة، وعدم الإفصاح عن موعد تنفيذ زيارات الامتثال. كما يحظر على اختصاصي الامتثال التواصل مع أي من ممثلي المدرسة قبل تنفيذ زيارة الامتثال أو بعد الانتهاء منها.

وتكون زيارات الامتثال العامة لمدة يومين دراسيين بحد أقصى، على أن تبدأ من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته، ويلتزم أعضاء فريق الالتزام بوضع بطاقة الموظف الخاصة بهم خلال مدة الزيارة كاملة.

ووضع الإطار ثلاث مسؤوليات لأخصائي الامتثال المدرسي، تركز على تنفيذ زيارات ميدانية وافتراضية للمدارس، طبقاً لخطة وآليات وأدوات نظم الامتثال المدرسي المعتمدة، وكذلك إعداد تقارير عن نتائج زيارات الامتثال وفقاً للآليات والضوابط المعتمدة، إضافة إلى حصر وتحديد البيانات والإحصاءات الخاصة بالمدرسة التي تتم زيارتها، على النظام الإلكتروني.

أما اختصاصي الامتثال فهو العضو المسؤول عن التحقق من امتثال المدرسة للمجالات والبنود المعتمدة، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال تنفيذ الزيارات وإعداد تقارير الامتثال ورفعها وفقاً آلية معتمدة.

ويتعيّن على مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تنفيذ أربع مهام، هي الالتزام بتوفير اللوائح والسياسات والنظم المعمول بها في المدارس الحكومية قبل بداية العام الدراسي، وتوفير قائمة بأسماء المدارس وبياناتها، وتخصيص منسق إداري لتحقيق التواصل الدائم بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة، إضافة إلى أي التزامات أخرى وفق متطلبات التنسيق والتعاون بين الطرفين.

وتقوم المدارس الحكومية بتوفير أعلى مستويات التعاون والمهنية أثناء تنفيذ زيارات الامتثال للمدرسة، والتعامل بلباقة مع اختصاصي الامتثال المدرسي، واستيفاء الامتثال الذاتي في النظام الإلكتروني، والالتزام بتطبيق كافة اللوائح والسياسات والنظم الصادرة عن الوزارة والمؤسسة، واستقبال اختصاصيي الامتثال وتوفير مكان العمل الملائم لهم لعقد اجتماعاتهم وتنفيذ أعمالهم، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي يتم طلبها من اختصاصي الامتثال ضمن الأطر الزمنية المحددة، والالتزام بإغلاق جميع الملاحظات والمخالفات المرصودة ضمن تقرير الامتثال للمدرسة عبر النظام الإلكتروني للامتثال، مدعمة بالأدلة والوثائق والإجراءات التي تمّ اتخاذها في المدرسة ضمن الأطر الزمنية المحددة.