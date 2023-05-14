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الإمارات

"الفارس الشهم2" توزع طروداً غذائية على 600 من الكوادر الطبية باللاذقية

"الفارس الشهم2" (أرشيفية)
14 مايو 2023 15:53

وزع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طروداً غذائية على أكثر من 600 شخص من الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات في محافظة اللاذقية السورية وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

وأعلن وفد الهلال الأحمر الإماراتي، عن استمرار مبادرة " لم ننساكم " التي تأتي مرحلتها الثانية في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة، بالتعاون مع الجهات السورية والهلال الأحمر العربي السوري.

 وتفصيلا .. تم توزيع 300 طرد غذائي بالمشفى الوطني باللاذقية و150 في القرداحة و150 في جبلة؛ وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها تلك القطاعات التي كان لها الدور الأكبر في التخفيف عن معاناة الأسر المتضررة منذ وقوع زلزال 6 فبراير الماضي.

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ضمن الفارس الشهم2.. الهلال الأحمر يوزع طروداً غذائية وملابس في اللاذقية

وأوضح محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، أن مبادرة "لم ننساكم" الإنسانية والتي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" استهدفت توزيع طرود غذائية على أكثر من 600 دكتور وممرض ممن كان لهم الدور الأكبر منذ وقوع الزلزال في سوريا في رعاية الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للعطاء المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأشقاء في سوريا.

 يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة كانت قد استهدفت توزيع طرود غذائية وملابس على أكثر من 500 عامل نظافة في محافظة اللاذقية السورية.

وتواصل دولة الإمارات جهودها دعماً للأشقاء في الجمهورية العربية السورية خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم.

 

 

 

المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
الطرود الغذائية
الهلال الأحمر الإماراتي
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