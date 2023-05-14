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محمد بن راشد: تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم

محمد بن راشد
14 مايو 2023 15:36

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم بمشاركات قياسية بلغت 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم.

وأكد سموه أن القراءة في هذا المشروع باللغة العربية .. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة .. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم العربية .. والعمل على استئناف_الحضارة في منطقتنا. 

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وأضاف سموه: شكراً لكل من ساهم وشارك ودعم هذا المشروع العالمي في جميع الدول المشاركة .. وشكراً لأكثر من 150 ألف مشرف قراءة ساعدوا على تحقيق هذا الإنجاز..وفق  تغريدة عبر الحساب الرسمي لسموه على تويتر اليوم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحدي القراءة العربي
القراءة
محمد بن راشد
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