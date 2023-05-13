شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي

أبوظبي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، معالي شيميزو شينسوكي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، قضايا إقليم القرن الأفريقي، والتحديات التي يواجهها، كما ناقشا آخر التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دولة الإمارات واليابان المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في منطقة القرن الأفريقي، حيث تجمع بينهما اهتمامات مشتركة تتصل بإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وتسعى الدولتان من خلال التعاون المتواصل والحوار البناء إلى إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه المنطقة.