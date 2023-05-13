«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع «الشيوخ» البوروندي

مبابان، اسواتيني (الاتحاد)

التقى الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، معالي ايمانويل سينزو هيجيرا، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي عقد في مملكة اسواتيني.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بوروندي والارتقاء بها لآفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار، كما تم بحث آلية تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين لدعم القضايا محل الاهتمام المشترك في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار الحمادي إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، حيث تتميز بعلاقات استراتيجية ومناخ تجاري عالمي.

وأكد ضرورة تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين البرلمانات العربية والأفريقية، من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على توطيد العلاقات الأفريقية والعربية لتحقيق الرخاء والازدهار والنماء لجميع شعوب المنطقة.