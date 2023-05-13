مدير إدارة خدمات الإرشاد وصحة الحيوان في «زراعة أبوظبي» لـ«الاتحاد»: تطوير شامل لمنشآت الخدمات البيطرية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الطفرة)

أكدت ميرة سعيد الكلباني، مدير إدارة خدمات الإرشاد وصحة الحيوان في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لـ «الاتحاد» وجود مخطط تطويري شامل لمنشآت الخدمات البيطرية في منطقة الظفرة، يتضمن مشروع إنشاء مستشفى مدينة زايد البيطري، ومستشفى أبوظبي للصقور، بالإضافة إلى تطوير العيادات البيطرية في مختلف مناطق الظفرة، حيث تم تطوير العيادات البيطرية بمنطقة المرفأ وجزيرة دلما، وسيتم العمل على تطوير العيادة البيطرية في منطقة الثروانية، واعتماد مشروع لإنشاء مبنى خدمات بيطرية وزراعية متكامل يشمل عيادة بيطرية في منطقة السلع، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية، ولضمان توفير الخدمات العلاجية والوقائية لمختلف الفصائل الحيوانية المنتجة للغذاء والأليفة.

وقالت ميرة الكلباني: «إن (الهيئة) تقدم مختلف الخدمات البيطرية من خلال العيادات والمستشفى البيطري، ومنها خدمات علاج الثروة الحيوانية وخدمات التحصين، وخدمات فحص الدم، وخدمات ترقيم وتعريف الثروة الحيوانية، وخدمات رش الثروة الحيوانية بالمبيدات الحشرية، وخدمة إصدار الشهادات الصحية، وخدمات الإرشاد البيطري، وغيرها من الخدمات البيطرية، حيث تعتمد الهيئة في منطقة الظفرة على المستشفى البيطري في مدينة زايد، بالإضافة إلى عدد 7 عيادات بيطرية موزعة على مختلف المناطق بالظفرة».

وأضافت: يتم تقديم خدمة التلقيح الصناعي للأبقار في المنطقة الظفرة لتحسين السلالة لإنتاج الحليب، وتقديم الخدمات للحالات الطارئة على حالات محددة، مثل حالات الولادة والانقلاب الرحمي من قبل العيادات التابعة لـ«الهيئة»، أما بقية الحالات فيجب على المتعامل طلبها إلكترونياً عن طريق «تم»، على أن يتم تقديم الخدمة أثناء الدوام الرسمي، موضحة أن رقم الطوارئ لقسم الخدمات البيطرية بالظفرة هو 0565475126 ومفتوح من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً.

وتناولت الكلباني جهود «الهيئة» لتعزيز صحة الحيوان، ومواجهة الأمراض الوبائية في منطقة الظفرة، مشيرة إلى أن «الهيئة» تحرص على تنفيذ حملات التحصين الوقائية السنوية للوقاية من الأمراض الوبائية، مثل التحصين ضد الحمى القلاعية في الضأن والمعز والأبقار، طاعون المجترات الصغيرة في الضأن والمعز والكفت في المعز فقط، والاستجابة السريعة وبنسبة 100% لبلاغات الأمراض الوبائية في المنطقة.

وذكرت أن إجمالي الحيوانات المحصنة بمنطقة الظفرة بلغ 241.274 رأس تضمنت 147442 رأساً من الضأن، 95352 رأساً من المعز و641 رأساً من الأبقار، حيث تم التحصين ضد الحمى القلاعية في الضأن والمعز والأبقار، وطاعون المجترات الصغيرة في الضأن والمعز والكفت في المعز فقط.

حملات التحصين

لفتت ميرة الكلباني إلى أن حملات التحصين التي تنفذها «الهيئة» تتضمن التحصين بأفضل أنواع اللقاحات المعتمدة لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية، والمحافظة على ممتلكات المربين، مما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية، والمحافظة على صحة الحيوان، وسلامة الإنسان، بالإضافة إلى دعم مشاريع الثروة الحيوانية‬ ومنتجاتها، مشيرة إلى أن الأمراض التي استهدفتها حملة التحصين الثانية عشرة تؤثر سلبياً بصورة مباشرة على صحة الثروة الحيوانية وبصورة غير مباشرة على صحة الإنسان، حيث إن إصابة الحيوانات بتلك الأمراض قد يزيد من احتمال استخدام المضادات الحيوية للعلاج، مما قد يؤدي إلى تطور مقاومة البكتيريا لتلك المضادات وانتقالها إلى الإنسان، وبالتالي فإن الوقاية من تلك الأمراض بالتحصين تسهم في تجنب الإصابة بهذه الأمراض، وتعزز من صحة وسلامة الإنسان والحيوان على حد سواء.

وأشارت مدير إدارة خدمات الإرشاد وصحة الحيوان إلى أن «الهيئة» تنفذ بالإضافة إلى هذه الخدمات العديد من برامج التوعية لمربي الثروة الحيوانية في المنطقة، حيث تم عقد 4 ورش توعية للمتعاملين في منطقة الظفرة خلال عام 2022، بالإضافة إلى إرسال رسائل توعية ونشر «بوستات» توعية من خلال برنامج «الإنستجرام» و«التيليجرام»، كما تم عقد ورشة للمتعاملين في منطقة الظفرة، ويتم حالياً التنظيم لعقد ورشة أخرى قريباً، بالإضافة إلى تنظيم اللقاء السنوي لمربي الثروة الحيوانية والذي يشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي.



