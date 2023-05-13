«عُمان والاتحاد للقطارات» توقع مذكرة تفاهم مع «فالي»

أبوظبي (وام)

وقعت شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع «فالي»، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، لاستكشاف فرص توفير خدمات نقل منتجات خام الحديد بين سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة عبر السكك الحديدية، وربط المجمع الصناعي لشركة «فالي» في ميناء صُحار والمنطقة الحرة بمجمعها الصناعي المخطط إنشاؤه في الإمارات العربية المتحدة.

وتعكس مذكرة التفاهم الأهمية اللوجستية التي سيقدمها المشروع لكبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات للاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاقتصادية للمشروع.

شهد توقيع المذكرة، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، وإليانا زغيب، سفيرة البرازيل لدى الدولة، حيث قام بتوقيعها كل من أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، وروجيريو نوغيرا، مدير الأعمال والمنتجات في شركة «فالي».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير حلول لوجستية متكاملة لربط المجمع الصناعي لشركة «فالي» في ميناء صحار والمنطقة الحرة لنقل منتجاتها من الحديد ومشتقاته إلى المصانع ومراكز التوزيع التي تسعى «فالي» لتطويرها ضمن خططها المستقبلية في مواقع عدة، من بينها المجمع الصناعي المقترح إنشاؤه في إمارة أبوظبي.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من حرصنا على تأسيس شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، لدعم الآفاق الاستثمارية والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلدين».

وقال أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان والاتحاد للقطارات»: «نفخر بتأسيس شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل (فالي) التي تتمتع بتاريخ عريق وخبرة عالمية واسعة في صناعة الحديد».

من جانبه، قال روجيريو نوغيرا، مدير الأعمال والمنتجات في شركة «فالي»: «إن الاتفاقية تعزّز خطط (فالي) الرامية إلى تطوير مجمعات صناعية لها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان لإنتاج منتجات منخفضة الكربون تُستخدم في صناعة الحديد الصلب».