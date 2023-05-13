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«تعليم» تطلق برنامجاً تدريبياً مهنياً لطلبة الثانوية

«تعليم» تطلق برنامجاً تدريبياً مهنياً لطلبة الثانوية
14 مايو 2023 01:38

دينا جوني (دبي) 

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تنظيم برنامج عملي وتدريبي لطلبة المدرسة الإماراتية الراغبين بتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم المهنية خلال السنوات الدراسية في التعليم العام.
ولفتت المؤسسة إلى أن تلك المبادرة تأتي بناءً على الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ببناء قدرات ومهارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، ودعمهم بكل ما يواكب طموحاتهم المستقبلية.
وعممت المؤسسة على مديري المدارس الحكومية أن البرنامج يستهدف الطلبة في صفوف الثامن والتاسع والعاشر في المدارس الحكومية الطموحين والراغبين بتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية.
وحثّت مديري المدارس على تحفيز الطلاب للتسجيل في برنامج التدريب العملي «قدراتي» الذي سينطلق قريباً، لإلحاق الطلبة في الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة، وذلك لإنهاء إجراءات تصنيف وتوزيع الأعداد على الإمكانية الاستيعابية للمؤسسات المتعاونة.
وسيتوزع الطلبة على نوعين من التدريب، يمتد الأول لمدة أسبوعين، والثاني لمدة أربعة أسابيع. 
 أما تسجيل الطلبة، فسيتم من قبل إدارة المدرسة أو المرشد الأكاديمي المهني من خلال رابط خاص تم توزيعه على الإدارات المدرسية. ولفتت إلى أنه لن يقبل أي طلب تسجيل ما لم يستوف جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة المخصصة لذلك.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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