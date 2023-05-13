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«الهلال» يكرم مدارس أم القيوين

ناصر بن حضيبة يكرم إحدى المدارس بحضور محمد الكشف (الاتحاد)
14 مايو 2023 01:38

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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نظم مركز الهلال الأحمر في أم القيوين، حفل تكريم للمدارس الفائزة بجائزة «عون» للخدمة المجتمعية في دورتها العاشرة، بحضور ناصر يوسف بن حضيبة، مدير المركز، ومحمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني، وعدد من الضباط وأولياء الأمور والمعلمين من مختلف المدارس بالإمارة.
وأشاد ناصر بن حضيبة، مدير الهلال الأحمر بمركز أم القيوين، بجهود المؤسسات التعليمية والتأهيلية المتميزة في تحقيق أهداف الجائزة هذا العام، كما أشاد بجهود وزارة التربية والتعليم «التعليم الأكاديمي»، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة ومراكز أصحاب الهمم، والشركاء الأساسيين للهيئة الوطنية في مسيرتها الإنسانية. 
وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحرص على تنظيم جائزة «عون» للخدمة المجتمعية سنوياً، لتشجيع روح الإبداع والمنافسة بين الطلاب، وتحفيزهم على ارتياد مجالات العمل الخيري والإنساني، وتعزيز مفهوم العمل التطوعي، وتبني المبادرات التي تخدم شرائح مهمة في المجتمع، والعمل على استقطاب الطلاب للمشاركة في أنشطة الهلال الطلابي المختلفة. 
وأكد ناصر بن حضيبة أن الجائزة جاءت هذا العام، أكثر تميزاً وثراء، نسبة لأهمية الموضوعات التي تطرقت إليها، وتناولت عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة، مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وشهدت مجالات الجائزة تنافساً شديداً بين المؤسسات التعليمية المشاركة، وتميزت برامجها بالتنوع والابتكار.
واشتمل الحفل على تكريم المدارس الفائزة بالجائزة على مستوى منطقة أم القيوين التعليمية، بالإضافة إلى تكريم المشرف المتميز، وولي الأمر المتميز، والطالب المبتكر، وأبطال المجتمع التطوعي.

الهلال الأحمر
أم القيوين
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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