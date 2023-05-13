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بلدية رأس الخيمة: زيارة 119 منشأة وتحرير 17 مخالفة في شهرين

بلدية رأس الخيمة: زيارة 119 منشأة وتحرير 17 مخالفة في شهرين
14 مايو 2023 01:38

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

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كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أن البقالات والسوبر ماركت غير المطبقة لدليل التحديث الجديد الخاص بتنظيم وإعادة تصميم مرافقها، والتي تستمر في حالة عدم تنفيذها الاشتراطات المطلوبة، قد تتعرض إلى الإغلاق إلى حين اعتمادها التحديث.
وذكرت إدارة الصحة العامة أن التحديث الجديد تم تعميمه على جميع البقالات ومحال السوبر ماركت، مع تنفيذها الحملات الميدانية التي يتم خلالها الرقابة على تلك المنشآت كافة المعنية بالتصميم، للتحقق من تطبيق الاشتراطات كافة التي تضمن سلامة الغذاء، وإيجاد بيئة مناسبة لعرض وتسويق المنتجات.
وقات شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: «إن الإدارة مستمرة في تفقد المنشآت المعنية بالتحديث الجديد الذي صدر مؤخراً بإعادة تصميم مرافقها وتنظيمها، مع العمل على تنظيم الزيارات الميدانية للتحقق من مدى تطبيقها دليل التحديث المعتمد وتوجيه الإجراءات المتبعة في ذلك بحق غير الملتزمة والمخالفة منها، بحسب نظم الدائرة».
وذكرت أن تلك المنشآت في حال عدم اعتمادها المخطط التفصيلي، يتم منحها ملاحظة ثم إنذاراً، ومن ثم مخالفة، وفي حال استمرار حالة عدم المطابقة يتم إغلاق المنشأة إلى حين تنفيذها التصحيح المطلوب.
وأشارت إلى أنه بجانب ذلك، اتجهت الإدارة من خلال المراقبين إلى تنفيذ الحملات الميدانية للتحقق من تطبيقها اشتراطات الصحة العامة وسلامة المنتجات، حيث تمكنت الإدارة من تنظيم زيارات ميدانية شملت 119 بقالة خلال شهرين، تم خلالها توجيه 17 مخالفة نتيجة الإخلال بعدد من الاشتراطات، ودعوتها لتصحيح أوضاعها لتقديم أفضل أنواع الخدمة إلى الجمهور المستهلك.

بلدية رأس الخيمة
رأس الخيمة
الصحة العامة
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