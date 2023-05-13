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«نقض أبوظبي» تلزمه بإخلاء ميراث شقيقتيه

«نقض أبوظبي» تلزمه بإخلاء ميراث شقيقتيه
14 مايو 2023 01:38

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شقيقتين وشقيقهم الأكبر، برفض طلب شقيقهم، موضحة أن تقرير الخبير المنتدب خلص إلى نتيجة مؤداها أن هناك تجاوزاً من قبل شقيقهم الأكبر بحدود نصيبه وفقاً للأبعاد التالية والمساحة 67.52 متر مربع، حيث إن بقاء شقيقهم في الجزء الخاص بهما من العقار بعد طلب الشقيقتين إخلاءه وامتناعه عن ذلك دون مبرر يعد غصباً له.
وأمرت المحكمة بتسلم الشقيقتين للجزء الخاص بهما من العقار خالياً من الأشخاص والشواغل، موضحة أن ما يُثيره شقيقهم بأسباب الطعن جميعها وحول تقدير المحكمة لما انتهى إليه تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شقيقتان قد أقامتا دعوة قضائية ضد شقيقهما الأكبر، نظير أخذه ملكية عقار بنسبة أكبر من حصته الممنوحة له، الأمر الذي دفع الشقيقتين للمطالبة بحقهما واللجوء للمحكمة.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى أن الثابت من سند ملكية العقار أنه مملوك لأطراف الدعوى بواقع 25% للأخت الأولى و25% للأخت الثانية و50% لشقيقهما – وبموجب الحكم الصادر في الدعوى، حيث تم تقسيم العقار موضوع الدعوى قسمة منفعة وفقاً للمقترح الصادر من لجنة المصالحة وذلك بتخصيص الجزء (أ) لشقيقهم والجزء (ب) لشقيقته الأولى والجزء (ج) للشقيقة الثانية. وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية الأبحاث التي أجريت وسلامة الأسس التي بني عليها والذي خلص إلى نتيجة مؤداها أن هناك تجاوزاً من قبل شقيقهما الأكبر بحدود نصيبه دون مبرر. ونظراً لما تقدم ذكره قضت المحكمة برفض طلب شقيقهما، موضحة أن ما يُثيره شقيقهما بأسباب الطعن جميعها وحول تقدير المحكمة لما انتهى إليه تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.

أبوظبي
محكمة النقض
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