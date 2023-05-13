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حالة الطقس في الإمارات غداً

أبوظبي
13 مايو 2023 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. تكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في العمق. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:24 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:27.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند الساعة 06:19 والجزر الأول عند الساعة 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

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المصدر: وام
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