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حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية
13 مايو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، القرار رقم (2) لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة معالي مطر محمد الطاير، وعضوية كل من:
د. رجاء عيـسى القرق، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وسامي أحمـد القمزي، وخـلفان جمـعة بلهـول، وعبــــدالله جاســــم بن كلبــــان، وعبداللطيــــف عبــدالله الملا، والدكتور خالــد مير أحمد الأميــــري، بالإضافة إلى عضوية رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمدان بن محمد
دبي
الإمارات
حمدان بن محمد بن راشد
جامعة حمدان بن محمد الذكية
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