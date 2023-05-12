قمة «إدارة الطوارئ والأزمات 2023» تكرم الشركاء

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، كرم معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى جانب قيادات الهيئة، الشركاء والرعاة والمشاركين في فعاليات قمة إدارة الطوارئ والأزمات 2023 التي أقيمت على مدار يومين 9 و10 مايو الجاري في فندق سانت ريجيس - السعديات بأبوظبي.

وأشاد معاليه خلال حفل التكريم الذي أقيم على هامش أعمال قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023، بالجهود الكبيرة التي بذلها الشركاء والرعاة والمتحدثون ومديرو الجلسات لإنجاح فعاليات القمة بصورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات والأحداث الدولية المتخصصة، خصوصاً بأن هذا الحدث يشهد حضوراً رفيع المستوى ومتحدثين من مختلف دول العالم.

وأكد معالي رئيس الهيئة، أن نجاح قمة إدارة الطوارئ والأزمات لهذا العام يعد تحدياً للنسخة القادمة التي نتطلع فيها لتقديم الأفضل على المستويات المحلية والدولية، مطالباً الجميع بضرورة الاستمرار في تقديم الأفضل والمشاركة الفعالة في الفعاليات كافة، التي تنظمها الهيئة للارتقاء بالعمل وتطوير مخرجات الأهداف والرؤية التي رسمتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

يذكر أن القمة تشهد مشاركة فاعلة من كبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها ومن منتسبي الدوائر والوزارات والمؤسسات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي اشتملت على العديد من المحاور والمواضيع التي طرحت في مجال الطوارئ والأزمات والتي يتم تداولها بين المختصين على مدى يومين، علاوة على الورش التي لقيت استحسان الحضور وشهدت العديد من النقاشات التي تؤثر بدورها في المخرجات.

وتقدم معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتكريم مختلف اللجان والفرق والخلايا المتميزة التي تركت أثراً منشوداً في مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، كما تقدم معاليه بتكريم عدد من قيادات الهيئة السابقين وهم كلاً من معالي محمد خلفان الرميثي، الدكتور جمال الحوسني، وشهوان سرور الظاهري، تكريماً على ما قدموه من عمل متفانٍ وإخلاص أثناء عملهم في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقام عبيد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بتكريم الجهات المتميزة الحاصلة على شهادة الامتثال في تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال بعد اجتيازها كافة مراحل عملية التقييم والتأكد من استيفاء تطبيق كافة معايير النظام، وكذلك الجهات التي تميزت وبذلت جهوداً حثيثة في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».

وفازت جهات عدة بشهادة الامتثال في تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال وهي الاتحاد للماء والكهرباء، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وزارة المالية، جهاز الإمارات للاستثمار، الإسعاف الوطني، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي السياق، كرمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث متمثلة بمديرها العام علي راشد النيادي، الشركاء وهم كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي كشركاء استراتيجيين للقمة، وكالة أنباء الإمارات كشريك إعلامي، سكاي نيوز عربية كبشريك إعلامي دولي، اتصالات من e& كشريك استراتيجي رقمي، أكاديمية ربدان كشريك أكاديمي، ومركز تريندز للدراسات والبحوث كشريك استشاري، إضافة إلى المتحدثين ومديري الجلسات المشاركين في فعاليات اليوم الأول من قمة إدارة الطوارئ والأزمات 2023 ومنحهم شهادات التقدير.