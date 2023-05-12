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عبدالله بن زايد: حريصون على تعميق التعاون والشراكة مع سنغافورة

عبدالله بن زايد خلال مباحثاته مع ثارمان شانموجاراتنام (تصوير: سعيد جمعوه)
13 مايو 2023 01:25

أبوظبي (وام)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي ثارمان شانموجاراتنام، وزير أول، ووزير منسق للسياسات الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، في المجالات كافة. 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه مع الوزير السنغافوري في أبوظبي، مساء أمس الأول، واستعرضا خلاله الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في قطاعات عدة، من أبرزها التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى الاقتصادية والتجارية.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ثارمان شانموجاراتنام، وأكد حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية سنغافورة الصديقة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما.
وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لمعالي ثارمان شانموجاراتنام والوفد المرافق. حضر اللقاء، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة.

الإمارات
سنغافورة
الإمارات وسنغافورة
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