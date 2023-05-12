صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيسة البوندستاغ

برلين ( الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي مات بربل باس، رئيسة البوندستاغ الألماني، في مقر البرلمان، خلال الزيارة الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم خلال جلسة المباحثات، مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة.كما تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين اتفاق البلدين على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم الجهود المبذولة كافة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد معالي صقر غباش، حرص دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تنمية علاقات الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية بين البلدين، مؤكداً الحرص على استثمار ما وصلت إليه مستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية وتعزيزها لتشمل القطاعات كافة، بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.

حضر اللقاء، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس، وكل من ميرا السويدي، رئيسة مجموعة الصداقة الإماراتية- الأوروبية، ومروان المهيري، نائب مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية، وسارة فلكناز، عضو مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، كما حضر اللقاء أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي بداية اللقاء، تقدم معالي صقر غباش، بالشكر والتقدير لرئيسة البوندستاغ الألماني، ولجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، حكومة وشعباً، على حسن الاستقبال والضيافة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون البرلماني، وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي سيعقد خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وأشار إلى أن الإمارات وألمانيا احتفلا العام الماضي بمناسبة مرور 50 عاماً على بدء العلاقات الرسمية بينهما والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة، انطلاقاً من حرصهما على استدامة العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقاً من تقارب الرؤى بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

كما التقى معاليه، معالي ميخائيل روث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ الألماني، بحضور معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال الزيارة الرسمية حالياً علي رأس وفد برلماني من المجلس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهمية أن تعكس العلاقات البرلمانية بين الجانبين الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين.