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علي النعيمي يلتقي رئيس لجنة العمل المناخي والاستدامة بالبوندستاغ

علي النعيمي خلال اللقاء (من المصدر)
13 مايو 2023 01:22

برلين (الاتحاد) 

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التقى معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، كلاوس إرنست، رئيس لجنة العمل المناخي والاستدامة بالبوندستاغ الألماني، خلال الزيارة الرسمية حالياً لوفد المجلس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. حضر اللقاء أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيد حرص الجانبين على تفعيل العلاقات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في جانب البيئة والتغير المناخي.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن العمل المناخي يعد من الأولويات التي تتشارك فيها دولة الإمارات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك من خلال عدد من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والخطط، لدفع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وشدد على أهمية أن تولي البرلمانات الاهتمام الأكبر في الحد من تداعيات تغير المناخ، بما يعزز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي وازدهار البشرية، لأن قضية تغير المناخ ترتبط بكل مجالات التنمية المستدامة، وأهمية تعزيز جهود الاستخدام الأمثل للموارد في مجالات النقل والطاقة والماء، والسعي للحياد الكربوني، وإعادة التدوير وغيرها.
وقدّم معالي الدكتور علي النعيمي دعوة إلى كلاوس إرنست، رئيس لجنة العمل المناخي والاستدامة بالبوندستاغ الألماني، لزيارة دولة الإمارات، وللمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ «COP28» والذي سيقام في نهاية العام في مركز إكسبو دبي.

علي النعيمي
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