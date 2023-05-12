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الإمارات

الإمارات وأميركا تعقدان الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة

الجانبان خلال اجتماع اللجنة (وام)
13 مايو 2023 01:22

أبوظبي (وام)

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عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة بينهما، لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين. ترأس الاجتماع من جانب الدولة، فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأميركي شون ميرفي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة. وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك. وأكد فيصل عيسى لطفي، أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال هذا العام على صعيد العلاقات القنصلية الثنائية، وثمن كل الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين. ونقل فيصل لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية شهدت نقلات نوعية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو العالمي.
التعاون  القنصلي
كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق، ومبنية على العديد من المصالح المشتركة. بدوره، أشاد شون ميرفي، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما تؤديه من دور حيوي على مختلف الصعد، مؤكداً أهمية هذه اللجنة في تعزيز إطار التعاون القنصلي في المجالات كافة. وأثنى على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير هذا التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. 
شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ والجمارك، وزارة العدل، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية. جدير بالذكر أنه منذ عام 1972، تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة علاقات استراتيجية وتاريخية متميزة ومتينة، مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، وشهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى التعاون الثنائي في كافة المجالات، وأهمّها الدفاع والتعليم والاقتصاد.

الإمارات وأميركا
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