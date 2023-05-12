رزان المبارك تشهد تخريج دفعة 2023 لـ«نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 المقرر إقامته في الإمارات، كمتحدثة رئيسية في حفل تخريج دفعة عام لجامعة نيويورك أبوظبي، الأربعاء 24 مايو.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «تعتبر معالي رزان خليفة المبارك رائدة حقيقية في مجال المناخ بفضل عملها الدؤوب على مدار العديد من السنوات لجعل العالم مكاناً أكثر استدامة، وتضم دفعة الخريجين من جامعة نيويورك أبوظبي نحو 455 طالباً من أكثر من 80 دولة مختلفة ويتحدثون أكثر من 65 لغة».