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«ربع قرن» تطلق سلسلة برامج علمية وتكنولوجية

«ربع قرن» تطلق سلسلة برامج علمية وتكنولوجية
13 مايو 2023 01:21

الشارقة (وام)

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أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال مايو الجاري، سلسلة من البرامج التخصصية في مجال العلوم والتكنولوجيا. ويستهدف برنامج «التجارب العلمية» الفئة العمرية من 9 إلى 19 عاماً فما فوق لتعريفهم على مجالات مختلفة في العلوم وفق ثلاث مستويات تدريبية سيتمكنون خلالها من التعرف على الكيمياء الحيوية لفهم العمليات الكيميائية التي تحدث في الكائنات الحية البيئية، إضافة إلى التعرف على الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكوكب الأرض والكيمياء العامة والتكنولوجيا الحيوية كما سيتناول البرنامج مجال الهندسة الطبية الحيوية وكذلك الاستدامة وتقنيات النانو.
ويخوض المشاركون في برنامج «الطائرات من دون طيار» للفئة العمرية من 9-18 عاماً تدريباً مكثفاً يسهم في تعريفهم بأساسيات تكنولوجيا الطائرات من دون طيار وبروتوكولات وأنظمة السلامة التي يجب اتباعها عند تشغيلها.

مؤسسة ربع قرن
الإمارات
الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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