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«أبوظبي للزراعة» تحتفل باليوم العالمي للصحة النباتية

من برامج العناية بصحة النبات (من المصدر)
13 مايو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي بشقية النباتي والحيواني في إمارة أبوظبي. 
وأكدت الهيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النباتية الذي يصادف 12 مايو من كل عام، حرصها على تعزيز الصحة النباتية عبر تطبيق برامج عدة للسيطرة على الآفات الزراعية، منها برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، وذلك للسيطرة على آفات النخيل بطرق آمنة بيئياً ومتوافقة مع تعليمات الإدارة المتكاملة للآفات، وتقليل الضرر الاقتصادي للآفات والمحافظة على النظام البيئي من الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية. 
وتستهدف هذه البرامج جميع آفات النخيل الرئيسية، وذلك للمحافظة على الثروة الوطنية من أشجار النخيل لما لها من أهمية استراتيجية في الموروث الحضاري، إضافة إلى أهميتها في المحافظة على النظام البيئي ودعم الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على أشجار النخيل، والنهوض بعملية إنتاج التمور. وتتبنى الهيئة مفهوم الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، وهي عبارة عن مزيج من الممارسات الاقتصادية والبيئية التي تسعى للقضاء على الأمراض والحشرات الضارة بطريقة مستدامة، والتقليل من خطورتها على المحاصيل. وفيما يتعلق ببرنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، يتضمن البرنامج خطوات عدة تبدأ باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية أشجار النخيل من الإصابة بالآفات قبل اللجوء لاستخدام المبيدات.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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