أمناء «وقف المليار وجبة» يعقد اجتماعه الأول

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء «وقف المليار وجبة»، اجتماعه الأول، بعد تشكيله تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إدارة وضمان إنماء أصول أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، واستدامة الخير والعطاء وتحقيق أعلى عوائد دورية على أصوله.

وترأس اجتماع مجلس الأمناء معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تم استعراض الخطط الكفيلة لتنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه للوصول إلى أكبر عدد من الفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم، وأقر المجلس منظومة الحوكمة وتشكيل لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال.

وتستهدف مبادرة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي، للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي، ويتمتع هذا الوقف بالشخصية القانونية والذمة المالية والإدارة المستقلة. وفي بداية الاجتماع ثمن رئيس وأعضاء مجلس أمناء «وقف المليار وجبة» الإقبال المجتمعي الواسع الذي شهدته المبادرة حتى الآن، الأمر الذي يعكس أسمى معاني الإنسانية وقيم الخير الراسخة في مجتمع دولة الإمارات وسعيه الدائم إلى تقديم العون للمحتاجين في أي مكان من العالم.

أفضل الممارسات

قال معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، رئيس مجلس أمناء «وقف المليار وجبة»، إن المبادرة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في استدامة الخير والعطاء وترسيخ العمل الوقفي باعتباره أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية المختلفة، مشيراً معاليه إلى أن مجلس الأمناء سيعمل على تحويل هذه الرؤية إلى برامج عمل تسهم في تنفيذ أهداف مبادرة «وقف المليار وجبة» لتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين حول العالم.

وأكد معاليه، أن نهج عمل مجلس أمناء «وقف المليار وجبة» يقوم على أفضل الممارسات العالمية لاستدامة وتنمية أصول الوقف عبر استراتيجية استثمارية معاصرة للحصول على أعلى عوائد ممكنة لتوفير التمويل اللازم للمبادرة ومشاريع إطعام الطعام ومكافحة الجوع، بما يضمن استدامة الخير لأعوام طويلة مقبلة.

وأشار معاليه إلى أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اعتمدت في خططها لتحقيق مستهدفات أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، أفضل معايير العمل المؤسسي المتكامل بما ينسجم مع الفلسفة الإماراتية في الإدارة.

ضمان استمرارية الوقف

واطلع مجلس أمناء «وقف المليار وجبة»، خلال الاجتماع، على الإطار الحوكمي الذي أعدته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لضمان استمرارية الوقف.

واستعرض مجلس الأمناء سير أعمال «وقف المليار وجبة»، والخطط والبرامج الهادفة لاستدامة وتنمية واستثمار أصول الوقف المنقولة وغير المنقولة، واستغلال عوائد هذا الوقف وتنميتها لتوفير التمويل اللازم لمبادرة «وقف المليار وجبة» ومشاريع إطعام الطعام ومكافحة الجوع التي تقوم بتنفيذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وضمان استدامتها.

أفكار استثمارية

وناقش مجلس الأمناء وضع الضوابط الرئيسة لضمان وتأمين الأصول الموقوفة، وإجراءات قيد الوقف، إلى جانب تشكيل لجان المجلس الرئيسة. واستعرض مجلس الأمناء آلية العمل بين «وقف المليار وجبة» ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تتمثل في تقديم الجهاز التنفيذي للمؤسسة الدعم الإداري واللوجستي للوقف، وإعداد خطط العمل السنوية لمشاريع ومبادرات إطعام الطعام ومكافحة الجوع تحت مظلة «مبادرة وقف المليار وجبة» وتحديد مستهدفاتها، كما سيعمل الوقف على تأمين الأموال اللازمة لهذه المشاريع والمبادرات من عوائد الوقف.

كما استعرض مجلس الأمناء أبرز المشاريع والأفكار الاستثمارية التي تسهم في تحقيق أعلى عوائد دورية على أصول الوقف، ومنها الودائع والأسهم والصكوك والعقارات، للمساهمة في توفير مصادر تمويل دائمة بما يعود بالنفع على المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وناقش مجلس الأمناء الآليات الكفيلة لتحقيق زيادات كبيرة في حجم التبرعات والإسهامات للمبادرة من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني.

وأصدر مجلس أمناء «وقف المليار وجبة» قرارات أبرزها تشكيل لجنة الاستثمار، برئاسة هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، وتختص اللجنة بدراسات السوق والبحث عن فرص استثمارية والإشراف على الاستثمارات بما يسهم في تحقيق العائد الأفضل والريع الأعلى.

كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، برئاسة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل المخاطر الاستثمارية وتقليل تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر. وأصدر المجلس قراراً بتعيين ناظر الوقف، إضافة إلى اعتماد الهيكل العام لـ«وقف المليار وجبة».