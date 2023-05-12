شرطة دبي وجامعة الشارقة تبحثان التعاون في الاتصال الحكومي

دبي (الاتحاد)

بحثت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ومركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصال الحكومي والإعلامي.

وزار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد عيسى المطوع، مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، ومنال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني، مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة، وكان في استقبال الوفد، الدكتور رضا الزبيدي، مدير المركز.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير الحقائب التدريبية في مجال الاتصال الحكومي.