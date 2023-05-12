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شرطة دبي تستقبل وزير الداخلية الفلبيني

المري خلال استقبال وزير الداخلية والحكم المحلي في الفلبين (من المصدر)
13 مايو 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

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زار معالي بنيامين أبالوس، وزير الداخلية والحكم المحلي في الفلبين، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله بنادي ضباط الشرطة، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
وبحث معالي الفريق المري، والوزير بنيامين، سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والشرطية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أهم الممارسات والإنجازات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم. واطلع الوزير على عرض يوضح الإحصائيات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، وكذلك مستوى التعاون الدولي لمكافحة والحد من الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع مختلف الجهات الأمنية والشرطية في العالم، بما يحقق الأمن والأمان في المجتمعات في مختلف دول العالم.
كما استمع الوزير إلى شرح حول تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي أطلقته شرطة دبي في عام 2019، وشهد مشاركة 48 فريقاً، وفي العام الذي يليه 2020، مشاركة 46 فريقاً، وفي عام 2022، مشاركة 34 فريقاً.
واطلع الوزير على الدورية الذكية الفريدة من نوعها «غياث»، واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتحوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الفلبين
عبدالله خليفة المري
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