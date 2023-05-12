ضمن جهودها الإنسانية.. الإمارات تستقبل طائرة إجلاء تاسعة من السودان

وصلت إلى الإمارات، منذ أول أمس، أربع طائرات إجلاء تقلّ 253 شخصاً من رعايا عدد من الدول، ليصل عدد الطائرات القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي إلى 9 طائرات.

تواصل دولة الإمارات عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم الدولة على رأس أولوياتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، نجاح عمليات الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

كما تواصل دولة الإمارات توفير خدمات الاستضافة كافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان ووجودهم فيها، حيث استضافت رعايا نحو 26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات التي حملت منذ 29 أبريل الماضي 997 شخصاً، حيث يتم توفير الرعاية كافة لهم طوال فترة وجودهم في دولة الإمارات إلى حين عودتهم إلى دولهم.