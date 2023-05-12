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شرطة أبوظبي تعزز توعية المجتمع

خلال التوعية المرورية (من المصدر)
13 مايو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي التوعية بالسلامة المرورية في إطار أسبوع المرور العربي 2023 خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الجاري تحت شعار «مرور آمن ومتطور». وتضمنت الفعالية عقد ورش توعوية ميدانية وزيارات للمؤسسات والشركات الحكومية والمدارس ومحاضرات تثقيفية وعرض أفلام التوعية المرورية الرقمية، إلى جانب توعية الجمهور عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي، ركزت على أهمية توفير بيئة آمنة على الطرقات، وحث السائقين على الالتزام بالقوانين والأنظمة للحد من الحوادث المرورية، والإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات.
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن فعاليات أسبوع المرور العربي تأتي سنوياً على مستوى الدول العربية بهدف التوعية في مجال السلامة المرورية، وتصحيح السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، واستعراض أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة الحركة المرورية، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين. ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بالتوعية وتطبيق التقنيات والأنظمة الذكية المتطورة المرتبطة بالأبراج وأنظمة الضبط الآلي الذكية والكاميرات والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية عبر المدينة الآمنة .

أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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