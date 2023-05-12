عبد الرحمن العويس: الإمارات رائدة في تطوير التمريض والقبالة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات تُعتبر من الدول الرائدة في ابتكار إطار عمل استراتيجي علمي ومتكامل، تعمل بموجبه على تطوير وتعزيز وحوكمة مهنتي التمريض والقبالة، بما يتماشى مع أولويات الصحة والوقاية وأفضل الممارسات المتقدمة المتبعة والتوجهات المستدامة والمواثيق الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، «تعد مهنة التمريض أحد ركائز المنظومة الصحية في الدولة، ومن أهم المهن الاستراتيجية بالنظام الصحي لدعم التغطية الصحية الشاملة، حيث تعمل الجهات الصحية على توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة.

ونوه العويس، بجهود وأداء كوادر التمريض في الإمارات، التي أثبتت دورها الحيوي ضمن خط الدفاع الأول.