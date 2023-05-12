«فخر الوطن» يحتفي بالكوادر التمريضية

أبوظبي (وام)

احتفى مكتب فخر الوطن باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو وثمن الدور البارز الذي يقوم به طاقم التمريض في القطاع الصحي في الدولة والارتقاء به لتحتل الدولة مكانة رائدة ومميزة عالمياً في الخدمات الصحية. ونوه المكتب بهذه المناسبة بجهود الكوادر التمريضية التي تشكل خط الدفاع الأول لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع عبر توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم من خلال الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات والأزمات الصحية.

وعبرت موزة سعيد الجنيبي مسؤول وحدة التمريض- العيادات الخارجية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية التي تعمل في مجال التمريض منذ 24 عاماً عن شغفها بممارسة مهنة التمريض.

وقالت الدكتورة عائشة علي أحمد المهري - المدير التنفيذي للتمريض والقبالة في برجيل القابضة إن مهنة التمريض مهنة سامية .