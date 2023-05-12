«الصحة» تطلق حملة «ثناء _ شكراً لسند ورحمة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة إعلامية تفاعلية بمناسبة «اليوم العالمي للتمريض 2023»، تحت شعار «كوادرنا التمريضية هم مستقبلنا»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف إبراز الدور المحوري والعمل الشجاع الذي يؤديه الكادر التمريضي في نظم الرعاية الصحية تلبية لنداء الواجب الإنساني والمهني والوطني بكل تفان وإخلاص وفي كافة الظروف.

وتأتي الحملة، التي تحمل عنوان «ثناء _ شكراً لسند ورحمة»، في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة (2022–2026)، الرامية إلى الارتقاء بمكانة مهنتي التمريض والقبالة في الدولة.

وتضمنت الحملة تسليط الضوء على (حراس العافية) باعتبارهم خط الدفاع الأول في حماية صحة المجتمع والحفاظ على عافية أبنائه.