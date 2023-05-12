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«هيلث بلاس» تطلق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي

أثناء إحدى جلسات المؤتمر (من المصدر)
13 مايو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت أمس، النسخة الثالثة من مؤتمر الرعاية الصحية الأولية من تنظيم شبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، في فندق اديشن أبوظبي. وناقش المؤتمر أبرز ممارسات الرعاية الصحية الأولية في المنطقة، بما ينسجم مع الالتزام الراسخ لدائرة الصحة بأبوظبي بتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي تركز على المرضى لجميع سكان دولة الإمارات والمنطقة.
ويعمل المؤتمر على تعزيز إمكانات دولة الإمارات لمتابعة ومراقبة التقدم في قطاع الرعاية الصحية الأولية ومواءمته مع أطر المتابعة العالمية والوطنية. وركزت حوارات المؤتمر على صحة الأسرة، والصحة العامة في أبوظبي، والأمراض المزمنة، وطب الأطفال، وأمراض النساء، وأمراض القلب، وطب النوم، والطب النفسي، وطب الشيخوخة، وطب الغدد الصماء، وطب العيون، وطب الأوعية الدموية.
وقالت الدكتورة ثمينة أحمد، رئيسة المؤتمر، استشارية طب الأسرة، والمدير الطبي لمراكز هيلث بلاس لصحة الأسرة: يسلط المؤتمر الضوء على مجموعة من الرؤى السباقة لتحديد سبل تشخيص الأمراض وتقييم فرص الإصابة بها وتلبية الاحتياجات العلاجية ضمن مختلف التخصصات الطبية، ناهيك عن مشاركة المعارف الرئيسة مع مقدمي الرعاية..

هيلث بلاس
الإمارات
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الرعاية الصحية
أبوظبي
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