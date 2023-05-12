مستشفى الكويت بدبي يجري 5 عمليات جراحية بتقنية البلازما

دبي (الاتحاد)

نظم قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى الكويت دبي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ورشة علمية في عمليات الأذن والأنف والحنجرة والرأس والرقبة وجراحتها بتقنية البلازما. خلال الفترة من 12وحتى 13 مايو الجاري، بحضور 60 طبيباً من مختلف أنحاء العالم. وتشهد الورشة إجراء 5 عمليات نوعية بتقنية البلازما ينفذها فريق طبي تحت قيادة الدكتور أحمد محمد العمادي مساعد المدير للشؤون الطبية استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الكويت بدبي، وأطباء زائرون من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث سيتم بث العمليات الخمس مباشرة للأطباء المشاركين في اليوم الأول من الورشة، فيما يشهد اليوم الثاني من الورشة تنظيم تدريب عملي للأطباء المشاركين وذلك باستخدام أحدث التطورات في تقنية البلازما التي يتميز بها المستشفى.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير مستشفى الكويت بدبي، أن المستشفى يعتبر أحد الصروح الطبية المتميزة التي تحظى بسمعة محلية وإقليمية واسعة، فضلاً عن كونه مرجعاً لتقنية البلازما على مستوى المنطقة، حيث بدأ باستخدام هذه التقنية منذ أكثر عشر سنوات في مجال جراحات الأذن والأنف والحنجرة والرأس والرقبة، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على دعم كافة منشآتها الصحية بأحدث التقنيات الطبية والتكنولوجية خلال مسيرتها نحو التحول الرقمي والتطبيب الذكي.