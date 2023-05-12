الشعبة البرلمانية الإماراتية: الاقتصاد الأخضر ضرورة لمواجهة التغير المناخي

شارك أحمد عبدالله الشحي والدكتور عدنان حمد الحمادي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال اليوم الثاني للقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في مملكة ايسواتيني، والذي تم فيه مناقشة موضوع أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي. أكد أحمد الشحي في كلمة للشعبة البرلمانية أن رهانات نمو وازدهار الاقتصاد في بلداننا العربية والإفريقية في ظل تلك التحديات الصعبة، مرتبطة بشكل رئيسي بتعزيز التعاون والتضامن والشراكة الاستراتيجية الإفريقية العربية، لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لإزالة العقبات التي تعترض سياسات الاقتصاد الأخضر وتدفقات التجارة والاستثمار والتمويل الأخضر. وأكد أن دولة الإمارات تسعى إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص للأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، لهذا تبنت الدولة الاقتصاد الدائري كمحركات رئيسة في هذا الملف الحيوي، مضيفاً أن الرؤية الاستشرافية الطموحة للقيادة الرشيدة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون، تعتمد بصورة أساسية على الابتكار والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، ما دفع دولة الإمارات للعمل الجاد بخطى متسارعة وواثقة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتحقيق إنجازات نوعية وطموحة في هذا الاقتصاد المستقبلي الواعد، في إطار مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، وأجندتها الوطنية الخضراء.