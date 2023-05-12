السبت 13 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشعبة البرلمانية الإماراتية: الاقتصاد الأخضر ضرورة لمواجهة التغير المناخي

أحمد الشحي وعدنان الحمادي خلال المشاركة
12 مايو 2023 19:39

شارك أحمد عبدالله الشحي والدكتور عدنان حمد الحمادي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال اليوم الثاني للقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في مملكة ايسواتيني، والذي تم فيه مناقشة موضوع أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي. أكد أحمد الشحي في كلمة للشعبة البرلمانية أن رهانات نمو وازدهار الاقتصاد في بلداننا العربية والإفريقية في ظل تلك التحديات الصعبة، مرتبطة بشكل رئيسي بتعزيز التعاون والتضامن والشراكة الاستراتيجية الإفريقية العربية، لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لإزالة العقبات التي تعترض سياسات الاقتصاد الأخضر وتدفقات التجارة والاستثمار والتمويل الأخضر. وأكد أن دولة الإمارات تسعى إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص للأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، لهذا تبنت الدولة الاقتصاد الدائري كمحركات رئيسة في هذا الملف الحيوي، مضيفاً أن الرؤية الاستشرافية الطموحة للقيادة الرشيدة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون، تعتمد بصورة أساسية على الابتكار والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، ما دفع دولة الإمارات للعمل الجاد بخطى متسارعة وواثقة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتحقيق إنجازات نوعية وطموحة في هذا الاقتصاد المستقبلي الواعد، في إطار مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، وأجندتها الوطنية الخضراء.

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية»: مبادرات إماراتية طموحة لدعم المواهب
هل ينجح العالم في وقف الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية ؟
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التغير المناخي
الاقتصاد الأخضر
الشعبة البرلمانية الإماراتية
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
اليوم 12:55
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
الرياضي
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
اليوم 12:41
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
اليوم 12:40
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
اليوم 12:40
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
الرياضي
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©