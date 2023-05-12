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الإمارات

الإمارات ترحب بالاتفاق بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
12 مايو 2023 18:54

رحبت دولة الإمارات بإعلان كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، توقيع ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بجمهورية السودان في جدة على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لتسهيل العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، على الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الصديقة للتوقيع على هذا الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، والذي يمهد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف، وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.
وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

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الإمارات: إعلان جدة يمهد الطريق لإنهاء الأزمة السودانية
المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
السودان
جدة
إعلان جدة
وقف إطلاق نار
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