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تحديد موعد بدء فصلي الدراسة الصيفيين في جامعة العين

جامعة العين
12 مايو 2023 17:52

ينطلق الفصل الصيفي الأول في جامعة العين يوم 15 مايو الجاري ويستمر حتى 24 يونيو المقبل فيما يبدأ الفصل الصيفي الثاني 3 يوليو ويستمر حتى 16 أغسطس المقبلين وذلك في أعقاب انتهاء فترة الامتحانات النهائية للفصل الثاني من العام الأكاديمي 2022-2023.
وتطرح الجامعة مجموعة متنوعة من المساقات الدراسية على مستوى كلياتها الست (الصيدلة، الهندسة، القانون، التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الأعمال، والاتصال والإعلام).
تستقبل الجامعة في الفترة الحالية طلبات التسجيل للفصل الصيفي الأول فيما تبدأ فترة الحذف والإضافة بين 15 و17 مايو على أن يبدأ التسجيل في الفصل الثاني بعد انتهاء الفصل الأول.
يحق لطلبة البكالوريوس والدبلوم المهني تسجيل 6 ساعات معتمدة كحد أقصى و3 ساعات معتمدة كحد أدنى، فيما يحق لطلبة الماجستير تسجيل 3 ساعات معتمدة فقط خلال كل فصل صيفي.
وأكد الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة أنه على الطلبة الاستفادة من الفصلين الصيفيين والتسجيل بهما ما يدعم مستواهم التعليمي والمعرفي، مشيراً إلى أن المساقات المطروحة متنوعة وفق ضوابط ومعايير أكاديمية دقيقة تتناسب والبرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة.
وأوضح الرفاعي أن جامعة العين تسعى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة للاستفادة من المواد المطروحة بمختلف التخصصات في الفصول الدراسية الصيفية التي تسهم في تمكينهم من معالجة أي نقص أو تأخر في خطتهم الدراسية أو من يرغبون في إنجاز عدد أكبر من الساعات الدراسية، وكذلك مساعدة الطلبة المقبلين على التخرج.

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المصدر: وام
جامعة العين
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