السبت 13 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ضمن الفارس الشهم2.. الهلال الأحمر يوزع طروداً غذائية وملابس في اللاذقية

جانب من عملية توزيع الطرود الغذائية والملابس في اللاذقية
12 مايو 2023 16:27

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طرودا غذائية وملابس على أكثر من 500 عامل نظافة في محافظة اللاذقية السورية وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.
جاء ذلك في إطار مبادرة "لم ننساكم" الإنسانية التي نفذت بالتعاون مع مجلس محافظة اللاذقية والجهات المحلية السورية تقديراً للجهود التي يبذلها عمال النظافة، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.
وأوضح محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا أن عمال النظافة كان لهم الدور الأكبر منذ وقوع الزلزال في سوريا في مساندة ودعم الجهات المعنية من أجل إزالة مخلفات وركام الزلزال من المناطق المنكوبة. لذا، تم استهدافهم وتقديم الدعم لهم.
بدوره، أثنى الدكتور بلال السيد معاون مدير مديرية النظافة في محافظة اللاذقية السورية على جهود فرق الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام والتي تشرف عليها عملية "الفارس الشهم 2" من أجل التخفيف من معاناة الأسر السورية بجميع فئاتها المختلفة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها دعماً للأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم.

أخبار ذات صلة
سوريا.. الأمم المتحدة تطلب تمديد مهلة توصيل مساعدات لمنكوبي الزلزال
العاهل السعودي يدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية
المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
سوريا
مواد غذائية
ملابس مستعملة
اللاذقية
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
اليوم 12:55
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
الرياضي
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
اليوم 12:41
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
اليوم 12:40
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
اليوم 12:40
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
الرياضي
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©