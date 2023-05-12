المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته العاشرة الثلاثاء

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسؤالين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى توجيه سؤال إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين.



ويطلع المجلس على الرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات موضوع "تنظيم العمل التطوعي"، وتوصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، كما يطلع على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة التي تم إحالتها للجان المختصة بصفة الاستعجال، حيث تم إحالة ثلاثة مشروعات قوانين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، فيما أحيل مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.