السبت 13 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته العاشرة الثلاثاء

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته العاشرة الثلاثاء
12 مايو 2023 13:45

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسؤالين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى توجيه سؤال إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: تحقيق رؤية رئيس الدولة بتأمين الحياة الكريمة للمواطنين
الإمارات تستقبل 4 طائرات تقلّ 253 شخصاً من السودان


ويطلع المجلس على الرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات موضوع "تنظيم العمل التطوعي"، وتوصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، كما يطلع على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة التي تم إحالتها للجان المختصة بصفة الاستعجال، حيث تم إحالة ثلاثة مشروعات قوانين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، فيما أحيل مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

المصدر: وام
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
أبوظبي
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
اليوم 12:55
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
الرياضي
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
اليوم 12:41
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
اليوم 12:40
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
اليوم 12:40
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
الرياضي
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©