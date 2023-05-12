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حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخة موزة بنت زايد آل نهيان

حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخة موزة بنت زايد آل نهيان
12 مايو 2023 12:39

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة موزة بنت زايد بن صقر آل نهيان.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير مكتب شؤون المواطنين وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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