مريم المهيري تناقش سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الأميركية

دبي (الاتحاد)

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية والجلسات النقاشية التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وسفارة الدولة في واشنطن، بهدف تسليط الضوء على أهمية تعزيز العلاقات الإماراتية الأميركية وتوسيع سبل التعاون في الاستثمار والأمن الغذائي والابتكار الزراعي وحلول التصدي للتغيرات المناخية، وغيرها من ملفات التعاون الحيوية بين البلدين مثل التمويل المستدام.

جاء ذلك خلال زيارتها الأخيرة إلى العاصمة الأميركية لحضور قمة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي استمرت فعالياتها لثلاثة أيام وشهدت حضور معالي توم فيلساك وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأميركية، وجون كيري المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، والعديد من الوزراء وممثلي العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.

وشاركت معالي مريم المهيري في جلسة نقاشية مع مجموعة من ممثلي مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وممثلي مختلف القطاعات الحيوية الأميركية العاملة في مجالات الطيران والتأمين والبنوك وشركات قطاع الترفيه، ومختلف الشركات العاملة في قطاع الزراعة والغذاء الأميركي. ذلك بجانب جلسة أخرى عقدت بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS )، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات الثنائية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، قالت معالي مريم المهيري: «تحظى العلاقات الإماراتية الأميركية بالتطور المستمر في مختلف المجالات، ولا سيما الأمن الغذائي والتعاون في مكافحة التغيرات المناخية والاستثمار والتمويل المستدام وغيرها من المجالات المهمة، وهو ما يمثل لنا فرصة لتوسيع هذا التعاون من خلال تعزيز دعمنا لقمة «الابتكار الزراعي للمناخ» المشتركة والتي حققت نجاحات كبيرة خلال عامين منذ انطلاقها لتشجيع الدول على التعهد بالاستثمار في مجال الابتكارات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي من جهة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن كافة العمليات المرتبطة بقطاع الزراعة من جهة أخرى».

وأضافت معاليها: «يدعونا ذلك التوجه إلى توسيع نطاق تعاوننا مع الجانب الأميركي من خلال لقاء العديد من المسؤولين والجهات، وبحث سبل التعاون معها. ومن جهته، قال معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية: «يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على كيفية نمو وإنتاج طعامنا. تقود دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية جهودًا عالمية لمواجهة هذا التحدي. نقوم بحشد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الأمن الغذائي وجعل الزراعة وإنتاج الغذاء أكثر ملاءمة لكوكب الأرض».

ونظمت السفارة الإماراتية في العاصمة واشنطن جلسة نقاشية جمعت معالي مريم المهيري ومجموعة من ممثلي مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، ومختلف القطاعات الحيوية الأميركية العاملة في مجالات الطيران والتأمين والبنوك وشركات قطاع الترفيه، ومختلف الشركات العاملة في قطاع الزراعة والغذاء الأميركي.

واستعرضت معاليها إمكانات دولة الإمارات الاستثمارية وسهولة الأعمال، وحجم الاستثمار المتبادل بين الإمارات والولايات المتحدة خاصة في قطاع الغذاء. كما تبادلت معاليها الرؤى حول المشهد الاستثماري في البلدين والمجالات التي يمكن من خلالها إحداث تقدم على مستوى الاستثمارات والتمويل المستدام خلال الفترة المقبلة.