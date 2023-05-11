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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كندا

سعود القاسمي خلال استقباله سفير كندا (وام)
12 مايو 2023 02:08

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، رادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة، يرافقه جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير والوفد المرافق له، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، ومن جانبه، عبر رادها كريشنا باندي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حاكم رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
سفير كندا
سعود القاسمي
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