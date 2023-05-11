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سفيرة الإمارات تلتقي وزير البيئة والمناخ النرويجي

سفيرة الإمارات تلتقي وزير البيئة والمناخ النرويجي
12 مايو 2023 02:07

أوسلو (وام)

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التقت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج، معالي اسبين بارث، وزير المناخ والبيئة النرويجي، وذلك في مقر وزارة البيئة والمناخ في مملكة النرويج. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. واستعرض الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك في ملف تغير المناخ، خاصة وأن دولة الإمارات تقوم بجهود كبيرة في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي. وتم تسليط الضوء على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة من مؤتمر COP28 والذي سيركز على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

فاطمة خميس المزروعي
الإمارات
النرويج
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