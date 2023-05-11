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صقر غباش: فرنسا الشريك الاستراتيجي الأول للإمارات في أوروبا

صقر غباش والوفد المرافق خلال لقاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي (من المصدر)
12 مايو 2023 02:07

باريس (الاتحاد)

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي السيناتور جيرارد لشر، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، في مقر المجلس بباريس، خلال الزيارة الرسمية للمجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية فرنسا.
وتم خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية، وأكد الجانبان أهمية تفعيل التعاون بين الدولتين في جميع المجالات، لا سيما في دعم توجهات الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك لما تحققه هذه الشراكة من مزيد من التفاهم والتعاون والتنسيق على الصعيد الدولي في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.
وقال معالي صقر غباش إن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا في المجالات المختلفة، ومنها المجال البرلماني، وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ (COP28).
وأضاف معاليه أن العلاقات الثنائية الإماراتية – الفرنسية شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، بفضل حرص قيادة البلدين الصديقين، إلى جانب تقارب وجهات النظر في المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بدعم السلام والأمن وتمكين المرأة والتسامح والتعايش ونبذ التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.
وأشار معاليه إلى أن إعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة» جاء لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.
وقدّم معالي صقر غباش دعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ولأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية في مجلس الشيوخ لزيارة دولة الإمارات، وللمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ «COP28» والذي سيقام في نهاية العام في مركز إكسبو دبي.
ورحب معالي جيرارد لشر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بمعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات المتينة بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما البرلمانية، مشدداً على حرص مجلس الشيوخ على تطوير الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن دولة الإمارات أصبحت جسراً بين الشرق والغرب، وتمتلك دوراً محورياً على الساحة الدولية. 
كما ثمن معاليه استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP- 28).

صقر غباش
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