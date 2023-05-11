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حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح الحبتور في دبي

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن محمد والحضور خلال الحفل (وام)
12 مايو 2023 02:08

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن خلف الحبتور في فندق «حبتور بالاس دبي»، بمناسبة زفاف نجله حبتور، وقد هنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور بمناسبة زفاف حفيده حبتور محمد خلف الحبتور، وذلك بفندق الحبتور بلاس بدبي.
كما حضر الحفل الذي تخللته فقرات تراثية وشعبية الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة.   

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