أحمد بن محمد يحضر حفل السفارة البريطانية في دبي

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، الحفل الذي أقامته السفارة البريطانية في دبي بمناسبة الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، حيث كان في استقبال سموه إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، وسيمون بيني، القنصل العام البريطاني في دبي والإمارات الشمالية.

وبمناسبة الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي طالما جمعت بين دولة الإمارات وبريطانيا، والحرص المشترك على تعميق تلك الروابط وتعزيزها على كل المستويات، وبما يخدم مصالح الجانبين وتطلعاتهما للمستقبل.

من جانبه، أعرب القنصل البريطاني عن تقدير بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، في ضوء العلاقات التاريخية التي شهدت تطوراً إيجابياً على مدار عقود، مشيراً إلى التقدير الكبير الذي يحمله الملك تشارلز لدولة الإمارات والتي زارها ثماني مرات، كان آخرها في نوفمبر من العام 2016، منوهاً بالعلاقات القوية التي توطدت على مدار عقود من التعاون البنّاء في شتى المجالات.

واطلع سمو النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الاحتفال، على لوحة تشكيلية تعبر عن مواقف ومناسبات مهمة في حياة الملك تشارلز الثالث.

واختتم الحفل الذي حضره لفيف من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، بالسلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، تعبيراً عن مدى الترابط الوثيق بين البلدين والشعبين الصديقين.