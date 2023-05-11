تنمية المجتمع بأبوظبي تنظم فعالية للأسر

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية ودائرة التعليم والمعرفة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وهيئة الرعاية الأسرية، فعالية مجتمعية تزامناً مع اليوم العالمي للأسر الذي يأتي هذا العام تحت شعار «الأسر والاتجاهات الديموغرافية». وستقام الفعالية يوم الأحد المقبل 14 مايو الجاري، لمدة يوم واحد في القناة بمنطقة ربدان بأبوظبي من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً. وتدعو الدائرة جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار والثقافات للحضور للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة. وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم عالمي للأسرة، يجسّد أهميتها ومكانتها في الحفاظ على تماسك المجتمعات وضمان بقائها، وأن تكوين أسرة مترابطة وسليمة يشكل نواة لمجتمع ناضج يتسم بالصحة النفسية والمجتمعية والإنسانية، وقادر على مواكبة التغيرات والتحديات.

وأوضحت أن القطاع الاجتماعي في أبوظبي يعمل بشكل مستمر على إطلاق سياسات واستراتيجيات وتنفيذ مبادرات متنوعة ومستدامة، إلى جانب حملات توعوية للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للأسر، بدءاً من الطفل وحتى كبار المواطنين والمقيمين، مع التركيز على أهمية قضاء الوقت النوعي معهم ودوره في تعزيز الترابط بين أفراد الأسرة، وتفعيل أدوارهم في تنمية المجتمع، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات، سواء الحالية أو المستقبلية للأسرة في إمارة أبوظبي.